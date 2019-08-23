مسؤول مصري سابق: مصر تستطيع الدفاع عن حدودها دون اللجوء للأمم المتحدة

أكد مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق في ​الجيش المصري​، ​اللواء​ سمير فرج أن "مصر تستطيع أن تدافع عن حدودها من دون اللجوء إلى ​الأمم المتحدة​"، مشيراً إلى أن "مصر عندما ضمت إليها مقاتلات الرافال وحاملات المروحيات "ميسترال"، أصبحت تحتل المركز السادس عالميا في القوة البحرية لحماية الحدود، خاصة أن هناك تحرشا قادما من ​تركيا​".

وأوضح أن "​إيران​ أثارت أزمة ​مضيق هرمز​ ردا على تضييق الخلاف الأميركي، فضلا عن التهديد بغلق ​باب المندب​"، لافتا إلى أن "​الولايات المتحدة​ تريد بقاء إيران على حالها الآن، لتهديد الدول المجاورة لشراء ​السلاح​ الأميركي ودفع ثمن ​التأمين​".

وأشار إلى أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ "مش هيقدر يقرب من مصر"، بسبب وجود قوة بحرية قوية تستطيع حماية الاستثمارات"، لافتاً إلى أن "مصر تقوم بمد خط غاز إلى قبرص التي يتحرش بها أردوغان، ويمتد أيضا لليونان، وهناك احتمالية للتحرش بهذا الخط، ولكن البحرية المصرية قادرة على ردعه".