تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ​بوريس جونسون​ بـ"ترحيل ​المهاجرين​ الذين يعبرون قناة المانش لدخول أراضي ​بريطانيا​ بطريقة غير شرعية"، متوجهاً إلى إلى مهاجرين غير شرعيين ضبط قاربهم قبالة سواحل بريطانيا الجنوبية، قائلا "سنعيدكم أدراجكم وليست بريطانيا مكانا بإمكانكم أن تأتوا إليه تلقائيا وأن تنتهكوا القانون محاولين الوصول بطريقة غير شرعية".

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كانت هذه تفاصيل خبر جونسون لمهاجرين غير شرعيين: سنعيدكم أدراجكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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