التجارة القطرية: الدوحة حققت انتصارا مهما في نزاعها التجاري مع الإمارات

أكدت وزارة التجارة القطرية "تحقيق تقدم لافت في إجراءات تسوية المنازعات بشأن الدعوى التي رفعتها ضد ​الإمارات​ أمام ​منظمة التجارة العالمية​"، معتبرة "أنها حققت انتصارا مهما"، مشيرةً إلى أن "وفدا من قطر اجتمع، خلال هذا الأسبوع، مع وفد إماراتي أمام لجنة فض النزاع المكلفة من قبل منظمة التجارة العالمية، للفصل في الدعوى التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات، بسبب فرض الأخيرة مجموعة من التدابير التجارية التعسفية، منذ شهر حزيران 2017 ".

ولفتت إلى أن "دولة قطر تطعن في التدابير التمييزية الإماراتية التي تمنع الاستيراد والتصدير من قطر، وكذلك عرقلة البضائع التي تعبر الإمارات في طريقها من وإلى قطر، كما تطعن دولة قطر في التدابير التمييزية التي تتخذها دولة الإمارات، والتي تؤثر في قدرة مقدمي الخدمات التجارية في التنافس مع الشركات الأخرى"، مشيرةً إلى أن "قطر ستواصل متابعة إجراءات الدعوى التي رفعتها ضد التدابير الإماراتية غير القانونية، ولن تتوانى عن المطالبة بحقوقها القانونية أمام جميع الهيئات والمنصات الدولية، لضمان سحب تلك التدابير التمييزية التي تستهدف المواطنين والمقيمين في ​الدولة​".