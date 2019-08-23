سبوتنيك: انهيار مؤشرات الأسهم الأميركية بعد تصريحات ترامب بشأن تدابير ضد الصين

أعلنت وكالة "سبوتنيك" عن "انهيار مؤشرات الأسهم الأميركية بنسبة 1.5 في المئة على خلفية تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن التدابير الانتقامية ضد الصين".
من جهتها،أفادت وكالة "رويترز" للانباء بان "أسعار النفط توسع خسائرها بعد إعلان ترامب أنه سيرد على الرسوم الجمركية الصينية الأخيرة".
وكانت وكالة "الصحافة الفرنسية" قد افادت بأن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب امر الشركات الاميركية بالبحث عن بدائل للواردات من الصين".
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