لاعبان من البطولة .. مدرب بوركينافاصو يكشف عن لائحته النهائية لمواجهة “أسود الأطلس” – القائمة

وجه كامو مالو، مدرب منتخب بوركينافاصو لكرة القدم، الدعوة لـ27 لاعبا، من أجل خوض المباراتين الوديتين أمام كل من المنتخب المغربي الأول، والمنتخب المحلي، في السادس، والثامن (أو التاسع)، على التوالي، من شهر شتنبر القادم، بالملعب الكبير لمدينة مراكش.

ويرغب منتخب “الأحصنة”، في الاستعداد للقادم من المنافسات، أبرزها الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2021، وكأس العالم 2022.

وضمت هذه القائمة، لاعبين اثنين، ينشطان في البطولة الاحترافية المغربية، ويتعلق الأمر بكل من يوسوفو دايو وآلا تراوري، الممارسان في فريق نهصة بركان.

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منتخب بوركينافاصو، سيكون هو أول اختبار ودي للعناصر الوطنية، تحت قيادة المدرب الجديد، البوسني وحيد خليلوزيتش، والذي من المرتقب أن بكشف هو الآخر، عن لائحته النهائية، بداية الأسبوع المقبل.

إليكم لائحة منتخب بوركينافاصو لمواجهة “أسود الأطلس”، و”الأسود المحلية”:

1- Hervé Koffi Kouakou (Belenenses, Portugal)

2- Aboubacar Sawadogo (Al-Najoom, Arabie Saoudite)

3- Kilian Nikièma (Ado Den Haag, Pays Bas)

4- Issoufou Dayo (RSB)

5- Edmond Tapsoba (Vitória de Guimarães, Portugal)

6- Dylan Ouédraogo (Appolon Limassol, Chypre)

7- Yssouf Paro (Chamois niortais, France)

8- Soumaïla Ouattara (Ajax Le Cap, Afrique du Sud)

9- Steeve Yago (Toulouse, France)

10- Yacouba Coulibaly (Le Havre, France)

11- Oula Abass Traoré (Salitas FC, Burkina Faso)

12- Issa Kaboré (Rahimo FC, Burkina Faso)

13- Blati Touré (Cordoue CF, Espagne)

14- Saïdou Simporé (Al Masry SC, Egypte)

15- Charles Kaboré (Dinamo Moscou, Russie)

16- Bryan Dabo (Fiorentina, Italie)

17- Ibrahim Bancé (Helsingborgs If, Suède)

18- Bertrand Traoré (Olympique Lyonnais, France)

19- Zakaria Sanogo (TSV Hartberg, Autriche)

20- Cyrille Bayala (Ajaccio, France)

21- Abou Qadir Ouattara (Lille, France)

22- Franck Lassina Traoré (Ajax Amsterdam, Pays-Bas)

23- Alain Traoré (RSB)

24- Ahmed Touré (AS Vita Club, RDC)

25- Jonathan Pitroipa (Paris FC, France)

26- Eric Traoré (Pyramids, Egypte)

27- Aristide Bancé (Horoya AC, Guinée)