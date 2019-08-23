بوتين: لن ندخل في سباق تسلح يضر باقتصاد بلادنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لن تسعى إلى الانجرار للدخول في سباق تسلح وإنفاق من شأنه أن يلحق ضررا باقتصادها.

وأوضح بوتين في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، أن “روسيا تحتل مرتبة متواضعة في الإنفاق العسكري، المرتبة السابعة في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية والعربية السعودية وبريطانيا وفرنسا واليابان”.

وأكد الرئيس الروسي أن “تطوير روسيا لأحدث الأسلحة والأنظمة، التي لا يوجد مثيل لها في العالم، سببه الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب من معاهدة الحد من أنظمة الدفاع الصاروخية سنة 2003”.

وقال بوتين، إن روسيا كانت مضطرة للعمل على ضمان أمن شعبها وحدودها، مضيفا “نحن نفعل هذا الآن وبالتأكيد سنفعله في المستقبل”.