وزارة التعليم تجر أستاذا للقضاء..والتهمة تحريض المتعاقدين على الاحتجاج

وضعت المديرية الإقليمية بأزيلال التابعة لوزارة التربية والتكوين، أمس الخميس، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية أزيلال، ضد أستاذ متعاقد تتهمه فيها بتحريض أساتذة وعرقلة السير العمومي للمؤسسات التعليمية بالإقليم.

وقال لحسن هلال، المنسق الجهوي للمتعاقدين ببني ملال خنيفرة ل”اليوم 24″، إنه فوجئ باتصال من طرف الدرك الملكي بالمركز الترابي واويزغت يدعوه للمثول أمامهم، حيث أخبر أثناء الإستماع إليه بأنه متهم من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأزيلال بـ”تحريض” الأساتذة لعرقلة السير العادي للمؤسسات التعليمية بالإقليم.

وأوضح المتحدث ذاته، أن “هذه الشكاية هي امتداد للمضايقات والتهديدات التي تمارس علي منذ مدة، والتي بلغت التهديد بالتصفية الجسدية والزج بي في السجون عبر مكالمات هاتفية مجهولة المصدر”.

وأضاف هلال أن”تهمة التحريض تقلل من شأن الأستاذات والأساتذة الذين ليسوا قاصرين حتى يتم تحريضهم للاحتجاج”، مشيرا إلى أن “الأساتذة يخرجون للاحتجاج استجابة لنداءات التنسيقية الوطنية”.