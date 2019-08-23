مستر كريزي وعصام كمال في عمل مشترك

اختار الفنان عصام كمال، مغني الراب مستر كريزي، لتقديم أغنية مشتركة معه، في أول تعامل له مع مغني من صنف الراب.

ويرتقب أن يصدر العمل، في الأيام القليلة المقبلة، ليخوض عصام كمال أولى تجاربه مع فن الراب بعدما قام سابقا بتقديم أغان مشتركة مع فنانين من مختلف الأصناف منهم ماهر زين، والشاب خالد، وحميد القصري، وآخرين.

وبالنسبة لمستر كريزي، فسينفتح على فئة أخرى من الجمهور عبر تعامله مع عصام كمال، رغم أنه من أشهر مغنيي الراب الشباب حاليا.

واختار عصام كمال الرابور مستر كريزي ليغازل عبره جمهورالراب، بعدما كتب الأغنية و كان يبحث عن اسم لامع، فاقترح عليه أصدقاؤه مستر كريزي.