وهبي يتطوع للدفاع على المسرحي الذي سب وهدد ابن كيران بالقتل

دخل عبد اللطيف وهبي، المحامي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة على خط قضية المسرحي سعيد السكاكي، بعد الحكم عليه صباح اليوم الجمعة، من طرف ابتدائية الرباط بثلاثة أشهر سجنا نافذا، بتهمة سب رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران.

وقال أبو بكر فرجي، المسرحي وصديق السكاكي، في اتصاله بـ”اليوم 24″ اليوم الجمعة، إنه اتصل بوهبي صباح اليوم، حيث أبدى المحامي استعداده للدفاع عن السكاكي دون مقابل.

وفي ذات التصريح، أوضح فرجي أنه اتصل كذلك برئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران لطلب تنازله ومسامحته للسكاكي، مضيفا أن ابن كيران أبدى اليوم رغبته في التنازل والمسامحة.

يشار إلى أنه بعد أسبوع من توقيفه على خلفية شكاية من عبد الإله ابن كيران، أدانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط صباح اليوم الجمعة سعيد سكاكي، المسرحي حريج المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، بتهمة السب والقذف وهديد ابن كيران بالقتل، حيث حكمت عليه بثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة حددت في خمس مائة درهم.