زيدان يؤكد بقاء نافاس ويلمح لإمكانية ضم نيمار

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، أن حارس مرمى الفريق كيلور نافاس، سيبقى مع الملكي خلال هذا الموسم.

وقال زيدان على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الريال وبلد الوليد غدا السبت ضمن ثاني جولات الدوري الإسباني: “نافاس لاعب مهم دائما، لا أفكر في إمكانية مغادرته، هو لم يخبرني بهذا، كما ﻹنني لا أرى الفريق بدونه”.

وتابع المدرب الفرنسي: “رسالتي هي أنني أريد بقاء نافاس، ولا أفكر في بديل له، لأنه معنا ويريد اللعب وهذا أمر بالنسبة لنا”.

وعند سؤاله عن احتمالية ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جرمان الفرنسي، أجاب زيدان: “يمكن أن يحدث أي شيء قبل نهاية سوق الانتقالات، لكنني أفكر في مباراة بلد الوليد وأتحدث فقط عن لاعبي فريقي”.