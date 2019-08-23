تنغير..انفجار قنينة “دوليو” في وجه 4 أطفال ونقلهم في حالة خطيرة للمستعجلات – صور 

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أصيب 4 أطفال بجروح متفاوتة الخطورة، صباح اليوم الجمعة، بعد انفجار قنينة “دوليو”، بمنطقة عمار ضواحي إقليم تنغير.
وحسب مصادر “اليوم24″، فالأطفال تترواح أعمارهم مابين 7 و 15 سنة، انفجرت قنينة “دوليو” في وجوههم أثناء قيامهم بحرق بعض النفايات، بمنطقة عمار ضواحي إقليم تنغير.
وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الوقاية المدنية نقلت الضحايا على وجه السرعة إلى مركز الصحي بنيف وهم في وضعية حرجة، لكن غياب الأدوية بالمركز أدى غلى نقلهم لقسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بالراشدية.
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