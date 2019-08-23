2726 انتهاكا حوثيا لحقوق الإنسان بصنعاء خلال 6 شهور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال النصف الأول من العام الحالي، 2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مديريات محافظة صنعاء، بحسب منظمة "شهود لحقوق الإنسان".

وأصدرت المنظمة تقريرا، الجمعة، جاء فيه أن الانتهاكات توزعت بين 19 حالة قتل عمد، و29 حالة إصابة، و266 حالة اختطاف، و110 حالات تعذيب وإخفاء قسري وتجنيد 162 طفلًا دون السن القانونية، و238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت، إضافة إلى تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 شخصًا من منازلهم وقراهم بشكل قسري.

ووفق التقرير، فإن 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة تمثلت بنهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في المحافظة.

وبين التقرير أن 724 حالة انتهاك صنفت كعقاب جماعي مارسته المليشيا الحوثية ضد المدنيين في القرى والمديريات، أبرزها إقامة نقاط تفتيش ومعسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان بالمحافظة.

ودعت منظمة "شهود لحقوق الإنسان" المجتمع الدولي للتدخل السريع والعاجل لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين واتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لحماية المدنيين والضغط على المنتهكين لوقف انتهاكاتهم.