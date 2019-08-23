تونس تمنع قناتين تابعتين للإخوان من تغطية الانتخابات

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العين الإخباريةالجمعة 2019/8/23 06:26 م بتوقيت أبوظبي
أحد مقار حزب النهضة الإخواني بتونس
قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس، الجمعة، منع 3 مؤسسات إعلامية بينها 2 تابعتان لجماعة الإخوان الإرهابية من تغطية الانتخابات.
وقال النوري اللجمي رئيس الهيئة، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه "تم اتخاذ القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وأضاف أن "القرار يشمل قناة نسمة الخاصة التي أسسها المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، وتلفزيون الزيتونة، وراديو القرآن".
وأوضح اللجمي أنه "يمنع على المترشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة في 15 أيلول/سبتمبر المقبل "القيام بحملاتهم الانتخابية عبر هذه القنوات التي لا تمتلك ترخيصا وتبث بصفة غير قانونية".
ويتنافس 26 مرشحا على الأقل على مقعد رئيس الجمهورية وينطلقون في حملاتهم بين 2 و13 سبتمبر/أيلول المقبل.
وأصدرت الهيئة قرارا في أكتوبر/تشرين الأول 2018 يمنع القناة من بث برامجها غير أن الأخيرة لم تنصع لقرارها وواصلت البث.
ومنع القضاء التونسي مؤسس القناة نبيل القروي وهو من أبرز المرشحين للرئاسة، من السفر ووجه له اتهامات بتبييض أموال مطلع يوليو/تموز الماضي.
وتتهم الهيئة "قناة نسمة" وهي إحدى أهم المؤسسات الإعلامية الخاصة في البلاد بـ"التأثير على مفاصل الدولة" كما تطالبها بالكشف عن هوية المساهمين في القناة بما فيهم رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني.
كما أن قناة "الزيتونة" المقربة من حزب النهضة وكذلك راديو "القرآن" لم يكشفا عن مصادر تمويلها، وفقا للهيئة.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تم استحداثها عام 2012 لإصلاح المشهد الإعلامي في تونس وهي تخوض منذ أشهر صراعا ضد مؤسسات لتطبيق القوانين.
وتعمل في تونس 13 قناة تلفزيونية من بينها قناتان حكوميتان و11 قناة خاصة و39 إذاعة.
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