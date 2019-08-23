“شوقية مكة” تضبط مخالفات في سوق السمك المركزي بالكعكية

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365

أجرت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولة تفقدية على سوق السمك المركزي بالكعكية، وضبطت خلالها عددًا من المخالفات، وتم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وحسب تغريدة لأمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الجمعة، شملت المخالفات المضبوطة في سوق السمك المركزي، تدني في مستوى نظافة المقشر، عدم وضع الثلج الكافي على الأسماك، استخدام أدوات متهالكة ومحظورة.