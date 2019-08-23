الان تتابع ظريف: مقترحات ماكرون إزاء النووي الإيراني تسير في الاتجاه الصحيح والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجمعة، في مقابلة صحفية، إن مقترحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمحاولة إحراز تقدم في الأزمة المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني تسير “في الاتجاه الصحيح”.
وأضاف بعد لقائه الرئيس الفرنسي ظهرًا، أن “ماكرون” قدم اقتراحات، الأسبوع الماضي، إلى “روحاني” نعتقد أنها تسير في الاتجاه الصحيح رغم أنها لم تصل إلى مبتغاها بالتأكيد.
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