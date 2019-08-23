احتجاجات في باريس قبل اجتماع ماكرون وظريف

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

احتشد مئات المتظاهرين، كثير منهم من المعارضة الإيرانية، اليوم الجمعة، في باريس لحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إلغاء اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وكان كثير منهم يرفعون اللافتات ويلوحون بالأعلام الإيرانية وهم يهتفون “ارحل يا ظريف”.

ويجتمع ماكرون مع ظريف، اليوم الجمعة، في وقت تسعى فيه القوى العالمية الكبرى لإنقاذ اتفاق نووي تم توقيعه مع طهران عام 2015، وفقًا لما ذكره مسؤول في مكتب الرئيس.