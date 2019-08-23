الان تتابع قوات الجيش اليمني تحرر آخر قمة في جبال البياض بمديرية نهم في صنعاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال البياض بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى تحرير جبل الغنيمي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، إن القوات تواصل التقدم باتجاه منطقة الكحل، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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