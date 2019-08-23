شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تفرض رسوماً جديدة على الواردات الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بكين) أعلنت الصين اليوم (الجمعة) أنها ستفرض رسوماً جمركية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار اعتباراً من الأول من سبتمبر و15 ديسمبر، رداً على خطط واشنطن زيادة الرسوم على الواردات الصينية.

أعلنت الصين اليوم (الجمعة) أنها ستفرض رسوماً جمركية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار اعتباراً من الأول من سبتمبر و15 ديسمبر، رداً على خطط واشنطن زيادة الرسوم على الواردات الصينية.

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