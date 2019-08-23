شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تتهم الرئيس البرازيلي بالكذب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (فرنسا) أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم (الجمعة) أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون يعتقد أن نظيره البرازيلي جاير بولسونارو «كذب» بشأن موقف بلاده من التغير المناخي، ما من شأنه جعل فرنسا تمانع في هذه الظروف اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول أميركا الجنوبية.

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم (الجمعة) أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون يعتقد أن نظيره البرازيلي جاير بولسونارو «كذب» بشأن موقف بلاده من التغير المناخي، ما من شأنه جعل فرنسا تمانع في هذه الظروف اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول أميركا الجنوبية.

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