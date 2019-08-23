تصاعد وتيرة الإعتداءات على السعوديين في عدد من الدول

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تقرير

في ظل امتعاض الشعوب العربية والاسلامية من السياسية التي ينتهجها النظام السعودي في المنطقة، تصاعدت خلال الاشهر الماضية حالات الاختطاف والاعتداء على السعوديين والسعوديات في عدد من الدول .

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن مصادر مطلعة أن سيدة سعودية تعرضت للاختطاف في مدينة إسطنبول التركية قبل أيام.

وكشفت المصادر أن الفتاة تدعى “عبير” اختفت بجوار أحد فنادق إسطنبول بالجزء الآسيوي، حيث تقيم مع أسرتها.

وأفادت المصادر بأن المواطنة كانت موجودة في إسطنبول برفقة زوجها وأطفالها بغرض السياحة، وانقطع التواصل معها، ولم تتمكن القنصلية أو الشرطة حتى من معرفة مكان وجودها.

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وذكرت المصادر أنه وفقًا لكاميرات المراقبة الأمنية “قام شخص يحمل عبوة صغيرة برش محتواها على وجه السائحة السعودية، التي فقدت وعيها قبل أن يصطحبها معه حتى غابت عن الأنظار”.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من تعرض شقيقين سعوديين لاعتداء مسلح، أثناء سياحتهما في تركيا، نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية.

وفي ماليزيا تعرض مواطن سعودي يدعى محمد الحريري وهو خبير في الطيران المدني لاعتداء في العاصمة الماليزية كوالالمبور من قبل شخص عربي الجنسية.

ونقلت صحيفة ” عكاظ ” عن سفير السعودية في كوالالمبور محمود قطان تعرض المواطن السعودي للاعتداء على خلفية مواقفه المؤيدة لنظام سلمان.

من جهته كشف المواطن السعودي المُعتدى عليه عن أن الحادثة وقعت قبل 7 أيام بعد اعتداء تعرض له من قبل شخص عربي في مطعم الفندق الذي كان يسكنه.