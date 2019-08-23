دبلوماسي فرنسي سابق: على ماكرون ان يبدد انعدام الثقة لدى الايرانيين

اعرب دبلوماسي فرنسي سابق جيرار ارو عن اعتقاده بـ"ان الرئيس الاميركي لايمكنه الضغط على ايران وفي نفس الوقت يطالبها بالجلوس الى طاولة المفاوضات "، مشيراً إلى أن "ترامب يمارس الضغط على الايرانيين وبالتزامن يدعوهم الى الاستسلام وعدم المواجهة".
وأقر الدبلوماسي بان "تراجع ثقة إيران بالولايات المتحدة وأوروبا يقع على عاتق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم"، موضحاً أن "التحدي الذي يواجهه ماكرون هو التوفيق بين نهج ترامب وانعدام الثقة لدى الايرانيين".
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