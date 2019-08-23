دبلوماسي فرنسي سابق: على ماكرون ان يبدد انعدام الثقة لدى الايرانيين

اعرب دبلوماسي فرنسي سابق جيرار ارو عن اعتقاده بـ"ان الرئيس الاميركي لايمكنه الضغط على ​ايران​ وفي نفس الوقت يطالبها بالجلوس الى طاولة المفاوضات "، مشيراً إلى أن "​ترامب​ يمارس الضغط على الايرانيين وبالتزامن يدعوهم الى الاستسلام وعدم المواجهة".

وأقر الدبلوماسي بان "تراجع ثقة ​إيران​ ب​الولايات المتحدة​ و​أوروبا​ يقع على عاتق الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ الذي التقى وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ اليوم"، موضحاً أن "التحدي الذي يواجهه ماكرون هو التوفيق بين نهج ترامب وانعدام الثقة لدى الايرانيين".