بوتين ونتانياهو بحثا سوريا وأوكرانيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلديهما

أعلن ​الكرملين​ أن "الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​، واصلا خلال اتصال هاتفي تبادل الآراء حول الأجندة الإقليمية"، مشيراً إلى أن "الجهتين أعربتا عن الاهتمام المتبادل بالحفاظ على العمل المشترك بين ​روسيا​ وإسرائيل على المسار السوري، وجمع الجهود في ​مكافحة الإرهاب​".

ولفت إلى أن "نتانياهو أخبر بوتين بنتائج زيارته الأخيرة إلى ​أوكرانيا​، وأن الزعيمين تناولا أيضا "القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري الاقتصادي، واتفقا على مواصلة ​الاتصالات​ الثنائية".