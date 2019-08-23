بوتين ونتانياهو بحثا سوريا وأوكرانيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلديهما

أعلن الكرملين أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، واصلا خلال اتصال هاتفي تبادل الآراء حول الأجندة الإقليمية"، مشيراً إلى أن "الجهتين أعربتا عن الاهتمام المتبادل بالحفاظ على العمل المشترك بين روسيا وإسرائيل على المسار السوري، وجمع الجهود في مكافحة الإرهاب".
ولفت إلى أن "نتانياهو أخبر بوتين بنتائج زيارته الأخيرة إلى أوكرانيا، وأن الزعيمين تناولا أيضا "القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري الاقتصادي، واتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية".
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