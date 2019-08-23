التجارة الصينية: نعتزم فرض رسوما جمركية انتقامية جديدة على واردات أميركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية عن "عزم الصين فرض رسوم جمركية على بضائع أميركية تستوردها بقيمة 75 مليار دولار، ما يعد أحدث تصعيد للنزاع التجاري المحتدم بين أكبر اقتصادين في العالم"، مشيرةً إلى "إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 5% و10% على 5078 منتجا تستوردها الصين من الولايات المتحدة، تشمل منتجات زراعية ونفط خام وطائرات صغيرة وسيارات".
وفي بيان لها، لفتت التجارة الصينية إلى أن "تطبيق الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الأميركية سيتم، ابتداء من أيلول القادم، وعلى مجموعة أخرى في منتصف أيلول المقبل".
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