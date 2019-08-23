أوقفت ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ بعد تحريات مكثفة، أ.ج. (لبناني) سرق 12 كيلوغراما من ​الذهب​ من محل "مجوهرات الأمين" في ​سوق صيدا​ التجاري، وهو يعمل مسؤولا في المحل عن جمع الذهب ووضعه في الخزنة، وكان فر بالمسروقات الى إحدى مناطق شرق بيروت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف متهم بسرقة 12 كلغ ذهبا في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.