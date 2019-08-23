ترامب ينفي اقتراب الاقتصاد الأمريكي من حالة ركود

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية أن يواجه الاقتصاد الأمريكي حالة ركود يتكهن بها بعض المحللين بناء على مؤشرات مالية، مؤكدا أنه سيدرأ بنفسه أي تدهور في اقتصاد بلاده، قائلا إنه دائما ما يجد "طريقا للفوز".
وقال ترامب- عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم /الجمعة/: "الاقتصاد قوي وجيد بينما لا
من أجل احتمالية الفوز بالانتخابات، لكن ذلك لن يجدي نفعا لأننا دائما ما نجد طريقا للفوز، لا سيما للشعب".
وأضاف "أنهم على استعداد لخسارة ثروتهم، أو جزء كبير منها، فقط
وتأتي تعليقات ترامب بعد ساعات من نشر صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا نقلت فيه عن مصادر -لم تسمها- أن مسئولين بالبيت الأبيض أبلغوا الرئيس- في وقت مبكر من هذا الشهر- أن التوقعات الاقتصادية تظهر تباطؤا محتملا في الاقتصاد على مدى العام المقبل، والذي سيخوض فيه ترامب سباق الانتخابات الرئاسية.
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