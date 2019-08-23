الأمن الوطني العراقي يدعو لإلغاء موافقات تحليق جميع أنواع الطيران

اجرى مجلس الامن الوطني في العراق مباحثات خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي ، حيث تناولت تلك المباحثات موضوعات معدّة لجدول أعماله .

وأوضح المجلس أن جميع التشكيلات العسكرية ومن ضمنها الحشد الشعبي كان لها الدور الكبير بمحاربة الإرهاب وتحرير الأراضي والمدن العراقية من

الإرهاب وأن الحكومة مسؤولة عن حمايتها ، مؤكداً على ضرورة متابعة تطبيق قراره في جلسة التقييم الأمني الخامسة المتعلق بإلغاء الموافقات الخاصة بتحليق جميع أنواع الطيران في الأجواء العراقية إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله أصوليا ، وإتخاذ الاجراءات والخطوات الكفيلة بنقل الاسلحة والاعتدة إلى أماكن خزن مؤمّنة خارج المدن .وإلى جانب ذلك ناقش المجلس تولي وزارة الدفاع وضع الخطط والاجراءات المناسبة لتسليح قيادة الدفاع الجوي بمايتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي .

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ووافق المجلس على قيام وزارة الدفاع بإبرام مذكرة للتفاهم العسكري مع نظيرتها وزارة الدفاع اللبنانية .

وصدق مجلس الأمن الوطني على السياسة الوطنية لتأهيل المجتمع بعد تحرير المدن من عصابات داعش الارهابية.