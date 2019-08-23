العاهل الأردني: حريصون على تعزيز العلاقات مع السودان

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع السودان بما يحقق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى وقوف الأردن إلى جانب السودان في جهوده الرامية

للحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعثها العاهل الأردني إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمناسبة

توليه رئاسة المجلس السيادي بجمهورية السودان، ونقلتها وكالة الأنباء الأردنية اليوم الجمعة.



وأعرب الملك عبدالله الثاني عن تمنياته للفريق أول ركن البرهان بالتوفيق في مهامه، وللشعب السوداني الشقيق تحقيق ما يصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.