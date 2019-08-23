مقتل 43 من قياديي داعش في العراق

أكد مصدر عسكري عراقي أن حصيلة قتلى قادة تنظيم (داعش) الإرهابي خلال العمليات والكمائن الأمنية التي نفذت في العام الحالي بلغت 43 قتيلًا .
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" - اليومالجمعة عن المصدر قوله إن "شرطة ديالى توصلت إلى تلك المعلومات من خلال تدقيق هويات القتلى المطابقة للمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الاستخبارية العراقية".
وأوضح المصدر أن الضربات التي وجهتها القوات العراقية من خلال الطلعات الجوية التي استهدفت مضافات التنظيم وأوكارهم خاصة في المناطق الحدودية مع ديالى أضعفت قدراته القتالية، مؤكدا أن ما تبقى من عناصره فلول مبعثرة وسيتم حصادها في الأيام المقبلة.
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