فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام ببلدة أبو ديس

أدى العشرات من أهالي بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة صلاة ظهر اليوم الجمعة، في خيمة الاعتصام المقامة داخل البلدة، دعما وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

وقال شهود عيان إن أهالي الأسرى وشخصيات وطنية، ومواطنين، شاركوا في الصلاة دعما للأسيرين حذيفة بدر حلبية المضرب عن الطعام منذ 54

يوما، والأسير اسماعيل خلف المضرب منذ 29 يوما، مؤكدين ضرورة دعم الأسرى وإيصال رسالة للعالم أن الشعب الفلسطيني لن يتركهم وحدهم.



وندد المشاركون بجرائم الاحتلال التي يمارسها بحق شعب فلسطين، خاصة بحق الأسرى الذين يتعرضون لسياسة الإهمال الطبي المتعمد، داعين إلى ضرورة التدخل لإنقاذ حياتهم.

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وبعد أداء الصلاة، انطلق المواطنون في مسيرة جابت شوارع البلدة، رددوا خلالها الشعارات الداعية لنصرة الأسرى ومساندتهم، رافعين العلم الفلسطيني وصور الأسرى المضربين عن الطعام.



والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم أية مخالفات.