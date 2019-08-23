الإمارات تؤكد أهمية دعم العلاقات المشتركة مع الهند على الأصعدة كافة

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة (الاتحاد للطيران) الإماراتية توني دوجلاس، أن الهند والإمارات تتمتعان بروابط وعلاقات متينة على كافة الأصعدة حيث تلعب الاتحاد للطيران دورًا رئيسيًا كوسيلة تواصل بين البلدين.

وأوضح دوجلاس - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- أن الاتحاد للطيران تخدم وجهات في الهند تفوق أي دولة أخرى على شبكتها العالمية، وتربط الهند بالعالم عبر مركزها التشغيلي

في أبوظبي.



وكانت (الاتحاد للطيران) قد أطلقت رحلات يومية لخدمة مومباي أول وجهة هندية خلال الـ12 شهرا الأولى لانطلاق عملياتها، وذلك في شهر سبتمبر من العام 2004.. لتطلق بعد مرور ثلاثة أشهر تالية، خدماتها إلى نيودلهي.

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ويبدأ ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، اليوم الجمعة، زيارة إلى

دولة الإمارات الثالثة منذ توليه منصبه في 2014.



ووفقا لوكالة الإماراتية فإن "مودي يبحث خلال الزيارة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين الإمارات والهند".. كما يبحث الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.



وتأتي زيارة رئيس وزراء الهند للإمارات في إطار الحرص المشترك على تنمية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة.