كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين ترد في نزاع تجاري مع الولايات المتحدة بفرض رسوم جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصين اليوم الجمعة عن تعريفات انتقامية مقابل حوالي 75 مليار دولار من البضائع الأمريكية، مما يضع 10٪ إضافية على أعلى من المعدلات الحالية في أحدث تبادل متبادل في خلاف طويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويأتي أحدث إصدار من الصين بعد أن كشفت الولايات المتحدة عن تعريفة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار إضافية، بما في ذلك الالكترونيات الاستهلاكية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ على مرحلتين في 1 سبتمبر و15 ديسمبر.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها ستفرض تعريفة إضافية بنسبة 5٪ أو 10٪ على إجمالي 5078 منتجًا من الولايات المتحدة بما في ذلك المنتجات الزراعية مثل فول الصويا والنفط الخام والطائرات الصغيرة. وتعيد الصين أيضًا فرض تعريفة على السيارات وقطع غيار السيارات القادمة من الولايات المتحدة.

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وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "قرار الصين بتطبيق تعريفة إضافية فرضته الأحادية الأمريكية والحمائية" مضيفة أن التعريفة الجمركية الانتقامية ستدخل حيز التنفيذ على مرحلتين في 1 سبتمبر و15 ديسمبر.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكي وسط أنباء عن التعريفات الجمركية الصينية، مما يشير إلى فتح الخسائر في وول ستريت.

ولم يكن لدى مكتب الممثل التجاري الأمريكي تعليق فوري على إعلان التعريفة الجمركية الصينية.

