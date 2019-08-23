كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مقابلة الرئيس الفرنسي.. وزير الخارجية الإيراني: لن نتفاوض حول الصفقة النووية مجددا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده لن تتفاوض مجددا بشأن خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني.

ونقل موقع الخارجية الإيرانية عن ظريف قوله بعد لقاء الرئيس الفرنسي: "موقفنا محدد تماما: نرى أنه لا يمكن تكرار المفاوضات حول خطة العمل الشاملة".

كما وصف وزير الخارجية الإيراني المحادثات مع ماكرون بأنها كانت بناءة، مشيرًا إلى أنه في الاجتماع تبادل الطرفان مقترحات حول كيفية ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال ماكرون خلال كلمة ألقاها أمام عدد من الصحفيين التابعين لجمعية الصحافة الرئاسية في الإيليزيه، الأربعاء الماضي، "سألتقي خلال الساعات المقبلة بالإيرانيين قبل انعقاد قمة مجموعة السبع لكي نحاول تقديم اقتراحات".