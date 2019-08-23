خروج آلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة الجزائرية

جدد مئات الجزائريين اليوم الجمعة العهد مع مظاهرات جديدة للمطالبة بحوار مشروط، ورحيل كل رموز النظام.

ونزل مئات الأشخاص إلى وسط العاصمة الجزائرية في مشهد هو الـ27 من نوعه، حاملين شعارات ترتكز أساساً على أنه

"لا حوار، لا انتخابات بإشراف رموز العصابة"، و"محور الحوار: ذهاب رموز العصابة، إرجاع السلطة للشعب"، فضلاً عن "دولة مدنية لا عسكرية".