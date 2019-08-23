كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خروج آلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة الجزائرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جدد مئات الجزائريين اليوم الجمعة العهد مع مظاهرات جديدة للمطالبة بحوار مشروط، ورحيل كل رموز النظام.
ونزل مئات الأشخاص إلى وسط العاصمة الجزائرية في مشهد هو الـ27 من نوعه، حاملين شعارات ترتكز أساساً على أنه "لا حوار، لا انتخابات بإشراف رموز العصابة"، و"محور الحوار: ذهاب رموز العصابة، إرجاع السلطة للشعب"، فضلاً عن "دولة مدنية لا عسكرية".
ورفع المتظاهرون شعارات أخرى مناوئة لأعضاء هيئة الوساطة والحوار الوطني التي أطلقت مشاورات مع مختلف فعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني، بهدف الوصول إلى حلول لإخراج الجزائر من الأزمة التي تعيشها منذ 22 فبراير(شباط) الماضي.