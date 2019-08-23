كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصعيد عسكري سريع.. إسرائيل تلمح لشن هجمات ضد إيران بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت أربع قواعد استخدمتها ميليشيا التعبئة الشعبية في العراق، والتي تضم فصائل شيعية موالية لإيران معادية للوجود الأمريكي في العراق، إلى انفجارات غامضة خلال الفترة الماضية.

الانفجارات التي استهدفت عددًا من القواعد العسكرية والأسلحة المخزنة في العراق أثارت جدلاً كبيراً حول هذه الاتهامات.

تتصاعد التوترات في المنطقة بين إسرائيل وإيران وميليشياتها في المنطقة ، ولا سيما ميليشيات حزب الله في لبنان ، والتعبئة الشعبية في العراق ، والحرس الثوري الإيراني في سوريا ، مما دفع المنطقة إلى تصعيد عسكري سريع.

Advertisements

حولت تل أبيب صراعها مع إيران خلال هذه الفترة بدلاً من ضرب قواعدها الأكثر شيوعًا في سوريا ، لتقييد الوجود العسكري الإيراني في سوريا ، إلى العراق ، من خلال ضرب القواعد العسكرية التي يتمركز فيها الإيرانيون.

من جانبه ، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر قوات الأمن بالقيام بما هو ضروري لإحباط الخطط الإيرانية ، مشيرًا إلى أن إيران تقيم قواعد ضد إسرائيل في العراق واليمن وسوريا ولبنان.

اتهمت ميليشيا الحشد الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت في البداية قواعد ميليشيا الحشد.