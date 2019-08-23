كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بن عطاف": الحوثيون والإخوان مشروع واحد برعاية إيران وقطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال بن عطاف عضو الجمعية الوطنية الجنوبية باليمن، اليوم الجمعة، إن مليشيات الحوثي وجماعة الإخوان باليمن مشروعهم واحد، وهو إفشال التحالف العربي وشركائه الجنوبيين.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "في الوقت الذي يحرض فيه الإصلاح عملاءه للقتال والثبات في الجنوب، لواء 156 الإخواني في الجوف يسلم للحوثي ويظهر أحد قادته مع محمد البخيتي ويقول انه سلم نفسه مع كافة الجنود والعتاد!! الحوثيون والإخوان مشروع واحد برعاية إيرانية قطرية لافشال التحالف العربي وشركائه الجنوبيين".