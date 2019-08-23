كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يوقع أغرب صفقة عسكرية مع قطر ويثير عاصفة من الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهرت قيادات من أحزاب المعارضة التركية في بلدة أدا بازاري، التابعة لمدينة سقاريا، احتجاجًا على بيع الحكومة مصنعًا للدبابات تابعًا لوزارة الدفاع، لشركة تملك قطر فيها حصة كبيرة.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن أردوغان لم يجد أي حرج في ضم مصنع دبابات تابع لوزارة الدفاع التركية إلى خطة الخصخصة.

وأشارت التقارير إلى أن المصنع جرى بيعه لشركة، تملك فيها القوات المسلحة القطرية حصة تناهز الخمسين في المئة؛ ما يعطيها الحق في السيطرة على القرارات المتعلقة بعملية البيع والإنتاج.

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وتساءل زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، في تصريحات لصحفيين، قائلًا: هل توجد دولة تبيع مصنع أسلحتها لجيش دولة أجنبية؟.. لم تفعلها أي دولة في العالم سوى تركيا، فيما كشف تقرير لشبكة «نورديك مونيتور» السويدية، عن أن قيمة الصفقة تبلغ 20 مليار دولار.

وللتعبير عن غضبهم من الصفقة، التي عقدت بين أردوغان وأصدقائه القطريين، قررت أحزاب المعارضة خوض اعتصامات وتظاهرات في بلدة أدا بازاري، كما أثارت عملية البيع استياء نقابة عمال الصناعات الدفاعية التركية، التي اعتبرت الصفقة «حساسة جدًا، ولها نتائج قد لا تحمد عقباها».

وكان أردوغان أصدر قرارًا، نهاية العام الماضي، يمنح بموجبه شركة «بي إم سي»، التي ستدير مصنع الدبابات التركي، حقوق التشغيل لمدة 25 عامًا، من دون أي عطاءات تنافسية.