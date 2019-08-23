كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفرنسي يبحث مع ظريف تطورات الملف النووي الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يزور فرنسا من ضمن جولة أوروبية يبحث خلالها تطورات الاتفاق النووي الإيراني.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة، أن ظريف سيلتقي لاحقا نظيره الفرنسي، جان إيف لو دريان، لبحث الالتزامات الأوروبية وفق الاتفاق النووي.

يأتي ذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي من المنتظر أن تناقش ملف الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحبت منه واشنطن في مايو 2018.

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وقال ماكرون في وقت سابق إنه "يأمل من الولايات المتحدة ومن النقاشات على مستوى مجموعة (G7) توضيح الاستراتيجية لدفع الإيرانيين إلى التحرك".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، من المتوقع أن يبحث ماكرون مع ظريف "الاقتراحات" التي تسمح بإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، في وقت تسعى فيه باريس للحصول على تخفيف العقوبات الأمريكية التي تستهدف النفط الإيراني، مقابل احترام إيران مجددا للاتفاق، وفتح مفاوضات جديدة مع طهران حول برنامجها الباليستي ونفوذها الإقليمي.

وكان ظريف زار فنلندا والسويد والنرويج، في إطار جولة إسكندنافية، طالب خلالها الدول الأوروبية، بالامتثال لالتزامات خطة العمل الشاملة للاتفاق النووي، التي أخذتها على عاتقها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق، مشيرا إلى أن "هذه الالتزامات تشمل شراء النفط من إيران وتوريد السلع إليها".