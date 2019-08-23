نجوم كرة القدم: أنقذوا رئة الأرض

انخرط نجوم كرة قدم عالميين في حملة تدعو إلى تظافر الجهود لإطفاء الحرائق التي نشبت بغابات الأمازون، وشاركوا على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، منشورات حول الموضوع.

وأبدى نجوم كثر مثل كريستيانو رونالدو، وسواريز، وداني ألفيس، وباولو ديبالا، قلقهم من النيران التي تلتهم غابات الأمازون المعروفة بلقب “رئة الأرض”.

وكتب كريستيانو رونالدو، على حسابه في: “غابات الأمازون المطيرة تنتج أكثر من 20٪ من الأوكسجين في العالم تشتعل منذ ثلاثة أسابيع، ومن مسؤوليتنا المساعدة في إنقاذ كوكبنا”.

باولو ديبالا كتب: “الأمازون تحترق، هي ليست لأميركا الجنوبية فقط، إنها ملك للجميع، غاباتها هي رئة الأرض، فهي تعطي 20 ٪ من الأوكسجين لكوكبنا كله، والأمازون لا يستحق كل هذا”.

هذا، وتدمر النيران غابات الأمازون، علما أن صورا التقطت بينت أعمدة الدخان ظاهرة بسبب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة.