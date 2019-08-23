قادما من آيندهوفن.. نابولي يعلن تعاقده مع هيرفينغ لوزانو

تعاقد فريق نابولي الإيطالي، اليوم الجمعة، بشكل رسمي مع المكسيكي هيرفينغ لوزانو، ليعزز بذلك صفوفه خلا فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تحسبا للاستحقاقات التي تنتظره خلال الموسم القادم.

وأعلن الموقع الرسمي لوصيف بطل إيطاليا، أن لوزانو وقع في كشوفات فريقه الجديد عقدا يمتد لخمسة مواسم، قادما من نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي.

وخضع صاحب 24 عاما، الأربعاء الماضي، للكشف الطبي بنابولي، الذي اجتازه بنجاح، قبل أن يعلن نادي الجنوب الإيطالي ضم اللاعب بصفة رسمية.

وبلغت قيمة انتقال لوزانو وفقا لتقارير إيطالية، 40 مليون أورو، براتب سنوي قدره 4.5 مليون أورو للاعب، ووضع نابولي شرطا جزائيا في عقد لوزانو بقيمة 130 مليون أورور، علما أن باتشوكا المكسيكي الفريق السابق للوافد الجديد على “كالشيو”، سيحصل على نسبة 20% من قيمة الصفقة.