سيدة تفقد جنينها بسبب الإهمال بمستشفى خريبكة..أحد الأطباء رفض فحصها لأنه لم يتناول غذاءه!-فيديو

تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي، “فايسبوك”، شريط فيديو، يوثق لحظة فقدان سيدة حامل جنينها، في مستعجلات مستشفى الحسن الثاني في مدينة خريبكة، يوم أمس الخميس.

وبحسب ما صرح به أحد أقربائها، في حديثه مع “اليوم24″، فإن “السيدة الحامل أحست بألم على مستوى بطنها، يوم أمس الخميس، ما دفعها إلى التوجه إلى مستشفى الحسن الثاني، في مدينة خريبكة، لكنها فوجئت بطابور طويل بالمستعجلات”.

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وأضاف المتحدث ذاته، أن “الضحية ظلت تنتظر دورها لأزيد من 5 ساعات، لتتفاجأ بنزيف حاد، أدى إلى فقدان جنينها، وتعريض حياتها إلى الخطر، وذلك أمام أعين الأطباء والممرضات”، مشيرا إلى أن “أحد الأطباء رفض فحصها، مبررا أن دورها لم يحن، بالإضافة إلى أنه لم يتناول وجبة غذائه”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “السيدة تعاني من صدمة نفسية حادة، بعدما فقدت جنينها بتلك الطريقة، خاصة وأنه سبق وأكد لها أحد الأطباء بأن جنينها في صحة جيدة، بعدما زارته في عيادة خاصة، قبل أيام، من الواقعة”، واستطرد المصدر ذاته، قائلا: ” لولا الإهمال الذي تعرضت له قريبته في مستشفى الحسن الثاني، كان من الممكن إنقاذ جنينها”.