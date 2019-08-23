بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الجمعة، حكمها في حق المسرحي سعيد السكاكي، بعدما وجهت له تهم السب والقدف وتهديد رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران بالقتل، يسابق رفاق السكاكس الزمن لمحاولة لملمة القضية.
أوضحت مصادر مقربة من السكاكي أن رفاقهم اتصلوا صباح اليوم الجمعة، مجددا، برئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، متوسلين إليه بالتنازل عن القضية، مقابل اعتذار مكتوب وتعهد بعدم التعرض من السكاكي.
وأضافت ذات المصادر، أن ابن كيران أبدى استعداده للتجاوب مع مساعي المسرحيين الذين تدخلوا في هذه القضية، حيث ينتظر أن يتم التواصل مع السكاكي في أقرب وقت ليوجه اعتذاره لابن كيران.
وكان السكاكي قد وقف أمام قاضي المحكمة الابتدائية بالرباط، وتحدث عن أوضاعه الاجتماعية الصعبة، مبررا ما أقدم عليه بمحاولته الحصول على المنحة، حيث لم يحصل عليها من قبل رغم الوعود التي سبق أن وجهت له.
وفي ذات السياق، برأ السكاكي المتهم الثاني معه في هذه القضية، وبناء عليه أصدر القاضي في نهاية جلسة أمس حكمه ببراءته.
يشار إلى أن سعيد السكاكي المتابع في هذه القضية، هو خريج للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.
قضت المحكمة الابتدائية، صباح اليوم الجمعة، بالعاصمة الرباط، بسجن المسرحي سعيد سكاكي لثلاثة أشهر، بتهمة سب رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إدانته بالسب والقذف وتهديد بالقتل.. مساعي للوساطة بين ابن كيران والمسرحي السكاكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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