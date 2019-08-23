التحاق 900 مدعو “للخدمة العسكرية” بثكنة التدخل السريع بالعرائش

استقبلت ثكنة الفوج السادس الخفيف للتدخل السريع بالعرائش، خلال الأربعة أيام الأولى من عملية انتقاء وإدماج المدعوين للخدمة العسكرية، أزيد من 900 مدعو لهذه الخدمة.

وأوضح الكولونيل ماجور محمد تحاجيت، القائد المنتدب للحامية العسكرية بطنجة – العرائش، في تصريح للصحافة أمس الخميس، أن “ثكنة الفوج السادس الخفيف للتدخل السريع بالعرائش استقبلت حتى الآن 909 مترشح للخدمة العسكرية، تم إدماج 643 منهم من أصل 1822 مدعوا”.

وأشار إلى أنه في إطار هذه العملية، التي تتم تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس القائد الاعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تم استقبال المرشحين المدعوين للخدمة العسكرية برسم موسم 2019-2020، المنتمين لعمالات وأقاليم طنجة – أصيلة والفحص أنجرة وتطوان – المضيق وشفشاون ووزان والعرائش.

وأضاف أنه من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة الوسائل البشرية واللوجيستية الضرورية، لاسيما بمكتب الاستقبال لتدقيق هويات ووثائق المترشحين، وبالمراكز الاستشفائية للقيام بالتحليلات الطبية الضرورية، وكذا بمكتب الانتقاء والإدماج، ومكتب النقل.

وأكد الكولونيل ماجور، في هذا الصدد، أن هذه العملية التي تتم في إطار من “المسؤولية والصرامة”، تجري في جو من التحفيز والوطنية الصادقة من جانب جميع الشباب المدعوين.

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من جهتهم، عبر عدد من المدعوين للخدمة العسكرية، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن سعادتهم وفخرهم للاستفادة من الخدمة العسكرية، معتبرين أن ذلك يشكل مناسبة لهم للاستمتاع بتجربة جديدة مليئة بالعبر .

وسجلوا أن هذه الفرصة ستفتح لهم، من دون شك، آفاقا مهنية جديدة، وستمكنهم من خدمة وطنهم.

للإشارة، فإن عملية انتقاء وإدماج فوج المجندين 2019-2020 في إطار الخدمة العسكرية ، انطلقت يوم الاثنين 19 غشت 2019 وستنتهي يوم 31 من نفس الشهر ، على أن يتم انتقاء 15 ألف مستفيد على الصعيد الوطني .

وتمت تعبئة 17 وحدة عسكرية منتشرة عبر ربوع المملكة من طرف القوات المسلحة الملكية ، حيث سيتم استقبال المدعوين وتوجيههم الى مراكز التكوين والتي تتواجد في كل من العرائش، والحسيمة، وبوعرفة، والداخلة، والعيون، ومكناس، وأكادير، والدار البيضاء، وتازة، ووجدة، والراشيدية، والقنيطرة، وورزازات، ومديونة، وتادلة و كلميم.

وبعد عملية الانتقاء، سيتم توجيه المجندين نحو مراكز التكوين ال14 والتي تتواجد في مدن الحاجب وقصبة تادلة وجرسيف وتمارة والدار البيضاء والناظور والقصر الصغير والحسيمة ومكناس والقنيطرة وسيدي سليمان وبنجرير ومراكش وبنسليمان.