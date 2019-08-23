لاعبو البارصا غاضبون من الرئيس بسبب صفقة نيمار

تسبب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في غضب لاعبي برشلونة الإسباني على رئيس الفريق جوزيب ماريا بارتوميو.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الجمعة، إن اللاعبين الكبار في صفوف النادي الكطلوني غاضبون من بارتوميو بسبب صفقة نجم “السيليساو”.

ويأتي غضب لاعبي البارصا وفقا للصحيفة ذاتها، لعدم تقديم رئيس البارصا عرضا مقنعا من أجل إعادة نيمار إلى قلعة “الكامب نو”، علما أن بارتوميو وعد نجوم فريقه بجلب الدولي البرازيلي إلى برشلونة خلال الميركاتو الحالي.

وأكدت “ماركا” أن نيمار أخبر زملائه السابقين في بطل إسبانيا، أن أقصى ما قدمه بارتوميو للنادي الباريسي 140 مليون أورو، في الوقت الذي يطالب فيه فريق العاصمة الفرنسي بمبلع 250 مليون أورو للتخلي عن لاعبه البرازيلي.