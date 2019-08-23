التصويت يخذل سلمى رشيد وتسكت.. ولقب “الأفضل عربيا” يذهب لجزائرية

خذل تصويت الجمهور الفنانتين المغربيتين سلمى رشيد، وابتسام تسكت، بعدما لم يمكن أي منهما من الظفر بلقب أفضلة فنانة عربية شابة لسنة 2019، والذي ذهب للجزائرية سهيلة بن لشهب.
وأعلنت إدارة مهرجان الفضائيات العربية، أمس الخميس، أن الفنانة الجزائرية الشابة سهيلة بن لشهب، نالت لقب الأفضل بين الفنانات الشابات على الصعيد العربي.
ولم تتفوق سهيلة على تسكت وسلمى فقط، بل حتى على التونسية، ماريتا الحلاني، والمصرية، كارمن سليمان، اللواتي كانتا مرشحتين كذلك.
وفي صنف الذكور لنفس الجائزة، فقد نالها الفنان المغربي إيهاب أمير، ليصبح “الأفضل عربيا” بين الشباب لسنة 2019، متفوقا على النجم الفلسطيني محمد عساف.
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