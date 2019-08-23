سعيد سكاكي.. خريج معهد الفن المسرحي سيمضي 3 أشهر سجنا لسبه بن كيران

قضت المحكمة الابتدائية، صباح اليوم الجمعة، بالعاصمة الرباط، بسجن المسرحي سعيد سكاكي لثلاثة أشهر، بتهمة سب رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران.

السكاكي مثل صباح اليوم الجمعة، أمام ابتدائية الرباط في ثاني جلسة له، بعدما مثل أمس أمام القاضي واعترف بما نسب له من اتهامات، موضحا أنه “كان في حالة هستيرية بعد أن أقفل رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران الخط في وجهه”.

السكاكي، تحدث أمام قاضي المحكمة الابتدائية بالرباط، عن أوضاعه الاجتماعية الصعبة خصوصا أنه يتيم الأبوين، مبررا ما أقدم عليه بمحاولته الحصول على المنحة، حيث لم يحصل عليها من قبل رغم الوعود التي سبق أن وجهت له.

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وفي ذات السياق، برأ السكاكي المتهم الثاني معه في هذه القضية، وبناء عليه أصدر القاضي في نهاية جلسة أمس حكمه ببراءته، فيما يرتقب أن تصدر المحكمة اليوم الجمعة حكمها على السكاكي، فيما تم حفظ ملف متهم ثالث في هذه القضية.

وقبيل مثول السكاكي أمام القضاء، حاول مقربون منه التواصل مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران للتراجع عن شكايته لوكيل الملك، وهي الشكاية التي كان ابن كيران قد أرفقها بنصوص رسائل تهديد وسب كان قد توصل بها.

يشار إلى أن سعيد السكاكي المتابع في هذه القضية، هو خريج للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.