مهرجان “وادي الذهب”.. دورة أولى تعد بالكثير وأسماء فنية وازنة في لقاء مع ساكنة المنطقة

يعيش إقليم وادي الذهب، خلال 3 أيام، احتفالية فنية مميزة، هي مهرجان “وادي الذهب” الذي ينطلق في دورته الأولى من 23 إلى 25 غشت الحالي، بحضور أسماء فنية وازنة وأنشطة مختلفة ومتنوعة.

وفي محاولة لترجمة رؤية المهرجان في إنشاء حدث فني، ثقافي، وشبابي غير مسبوق على المستوى الإقليمي، يستضيف الحدث المنظم من طرف جهة الداخلة وادي الذهب، أسماء غنائية وازنة لإحياء حفلاته، هم دنيا باطمة، وأحمد شوفي، والشاب يونس، وحميد القصري، ونعمان بلعياشي، وفريد غنام، والستاتية، ومغننين محليين منهم كورمي منت أبا.

وخصص المهرجان لعشاق الموسيقة الثراثيىة فقرات مع مجموعة مختصة في فن كناوة، وأخرى في أحيدوس.

ويحمل المهرجان بعدا افريقيا كذلك، ينعكس عبر مسابقة خاصة بالرقص الاستعراضي، بعنوان “مواهب افريقيا” يشارك فيها راقصون من المغرب، والسنغال، ومالي، وغينيا، والكاميرون، وساحل العاج، ودول أخرى .

وينظم على هامش المهرجان، معرض لصور تاريخية تعكس تاريخ الملوك العلويين الثلاثة الذين تعاقبوا على الحكم، إضافة إلى سباق للهجن يرمز إلى الأنشطة التي تميز المنطقة الجنوبية للملكة.