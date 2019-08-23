فرنسا تعلن استعدادها لاستقبال 150 مهاجرا من سفينة' أوشيان فايكينغ' الإنسانية

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، عن قرارها استقبال 150 من أصل 356 مهاجراً موجودين حاليا على سفينة "أوشيان فايكينغ" الإنسانية بعد أن توصلت ستة بلدان أوروبية لاتفاق.
وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في تغريدة على تويتر "المهاجرون الـ 356، الذين تم إنقاذهم في المتوسط الأسبوع الماضي سوف يتوجهون لفاليتا (عاصمة جزيرة مالطة)… فرنسا ستستقبل 150 منهم خلال الأيام المقبلة".
وكان رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة في تغريدة على صفحته الرئيسية على "تويتر"، عن توصل ستة بلدان أوروبية لاتفاق من أجل استقبال المهاجرين، وقال "كل المهاجرين على متن السفينة التابعة لمنظمتي إس.أو.إس ميديتيراني الإنسانية وأطباء بلا حدود، سيتم نقلهم في سفينة حربية مالطية إلى الجزيرة لكي يتم بعدها توزيعهم على كل من فرنسا وألمانيا وإيرلندا ولوكسومبورغ والبرتغال ورومانيا".
وتقبع سفينة "أوشيان فاكينغ" منذ 14 يوماً في المياه الدولية بين مالطة وسيسيليا وذلك بعد أن كانت أنقذت 356 مهاجراً من الغرق أمام السواحل الليبية.
هذا وكانت قد أعلنت فرنسا الأسبوع الماضي عن تعهدها استقبال 40 مهاجراً من أصل 107 يتواجدون على سفينة "أوبن آرمز" الإنسانية التي كانت عالقة أمام سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وكان رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة في تغريدة على صفحته الرئيسية على "تويتر"، عن توصل ستة بلدان أوروبية لاتفاق من أجل استقبال المهاجرين، وقال "كل المهاجرين على متن السفينة التابعة لمنظمتي إس.أو.إس ميديتيراني الإنسانية وأطباء بلا حدود، سيتم نقلهم في سفينة حربية مالطية إلى الجزيرة لكي يتم بعدها توزيعهم على كل من فرنسا وألمانيا وإيرلندا ولوكسومبورغ والبرتغال ورومانيا".
وتقبع سفينة "أوشيان فاكينغ" منذ 14 يوماً في المياه الدولية بين مالطة وسيسيليا وذلك بعد أن كانت أنقذت 356 مهاجراً من الغرق أمام السواحل الليبية.
هذا وكانت قد أعلنت فرنسا الأسبوع الماضي عن تعهدها استقبال 40 مهاجراً من أصل 107 يتواجدون على سفينة "أوبن آرمز" الإنسانية التي كانت عالقة أمام سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
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