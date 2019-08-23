اعتقال محامي بتهمة الاعتداء على أحد موظفي محكمة استئناف بابل

أفاد مصدر في محافظة بابل، الجمعة، باعتقال محامي بتهمة الاعتداء على احد موظفي محكمة استئناف بابل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية اعتقلت أحد المحامين في المحافظة بعد دعوى قضائية مقدمة من محكمة استئناف بابل".
من جانبه، أشارت قيادة شرطة محافظة بابل، إلى أن "محكمة استئناف بابل أقامت شكوى سابقاً ضد المحامي بتهمة الاعتداء على أحد موظفيها".
من جانبه، أشارت قيادة شرطة محافظة بابل، إلى أن "محكمة استئناف بابل أقامت شكوى سابقاً ضد المحامي بتهمة الاعتداء على أحد موظفيها".
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