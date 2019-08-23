اعتقال متهم يمارس عملية الابتزاز الإلكتروني في الانبار

اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في الانبار، الجمعة، اعتقال متهم يمارس عملية الابتزاز الإلكتروني في المحافظة. وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بأشراف مدير الشوؤن الداخلية في الانبار العميد (اسعد مشرف الهيتي) بمتابعة جريمة الابتزاز الإلكتروني ومتابعة سلوك واداء منتسبي وضباط الشرطة ومن خلال المتابعة المستمرة تم القاء القبض على المنتسب ((ا ك ع ح)) المنسوب الى (( فوج ١٣ ))،، مديرية افواج شرطة الانبار ،، وبالجرم المشهود لقيامه بأبتزاز احدى المواطنات وكذلك ضبط بحوزته كمية من ((الحبوب المخدرة))".



واضافت المديرية، أن "المتهم دونت اقواله بالاعتراف وتفريغ جهاز الموبايل الخاص به، ومحضر ضبط بالحبوب المخدرة وحاليا رهن التحقيق في مقر الشؤون الداخلية في الانبار".



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