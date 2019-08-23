ردا على مقتل إسرائيلية.. نتنياهو يتعهد بمواصلة الاستيطان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن حكومته ستواصل تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.

جاء ذلك تعقيبا على مقتل مستوطنة إسرائيلية بتفجير عبوة ناسفة وسط الضفة الغربية اليوم، وفق بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف نتنياهو: "سوف نستمر في تعزيز الاستيطان، سوف نعمق جذورنا ونضرب أعداءنا".

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل مقتل مستوطنة (17 عاما) في تفجير عبوة ناسبفة قرب مستوطنة "دوليف" القريبة من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأصيب شقيق الفتاة ( 20 عاما)، بجروح خطيرة ووالدها(46 عاما) بجروح متوسطة، وفق بيان لنجمة داود الحمراء (خدمات الإسعاف الإسرائيلية).

وعقب الحادث، أقام جيش الاحتلال الإسرائيلي الحواجز في طرقات وسط الضفة الغربية بحثا عن منفذي الهجوم.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان : "العملية نتجت عن تفجير عبوة محلية الصنع ما أدى إلى إصابة 3 إسرائيليين"، أحدهم ماتت متأثرة بجراحها.

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وأضاف: " لقد تم استدعاء قوات كبيرة إلى المنطقة، وتقوم قوات الجيش بأعمال تمشيط وإغلاق بعض الطرقات".

كما عقد نتنياهو جلسة مشاورات مع قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية لبحث تطورات الحادث.

ودعا وزراء ومسؤولون من أحزاب اليمين الإسرائيلي إلى تعزيز الإستيطان في الضفة الغربية.

إثر ذلك، وقع تفجير ثانٍ، اليوم الجمعة، قرب حاجز عسكري إسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فلسطينيا ألقى عبوة ناسفة بالقرب من حاجز عسكري شمالي الضفة الغربية.

ووفق الإذاعة الإسرائيلية فإن فلسطينيا كان يستقل دراجة نارية ألقى عبوة ناسفة بالقرب من حاجز "جلبوع" القريب من مدينة جنين.

ولم توضح المصادر وقوع ضحايا أو إصابات، كما لم يصدر بيان عن السلطات الإسرائيلية حول الحادث حتى الساعة 11:55ت.غ.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثين حتى الساعة 11:55 ت.غ.

والاستيطان مخالف للقانون الدولي، وكان مجلس الأمن أصدر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".